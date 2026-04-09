A Montecarlo, Jannik Sinner ha affrontato un incontro di circa due ore contro il tennista ceco Tomas Machac, vincendo con il punteggio di 6-1 6-7(3) 6-3. Nonostante alcuni problemi fisici, il giocatore italiano ha mostrato determinazione e carattere, riuscendo a conquistare l'accesso ai quarti di finale del torneo Masters 1000. La partita si è svolta in un clima di incertezza, con il tennista che ha ceduto un set nel corso dell'incontro.

Una giornata un po’ strana, per certi versi, ma capita anche questo: a Montecarlo, in due ore (e un minuto), Jannik Sinner supera il ceco Tomas Machac per 6-1 6-7(3) 6-3 e approda ai quarti di finale del terzo Masters 1000 dell’anno. Non una giornata da 100% fisicamente per lui, ma tanto basta per raggiungere il canadese Felix Auger-Aliassime, che sarà il suo avversario di domani sul Campo Ranieri III. Pronti via, e dal 40-0 Machac in men che non si dica tutto si ribalta ed è già break a favore di Sinner, il quale infila 10 punti di fila prima di un nastro ceco. Jannik sfrutta tanti errori del suo avversario, spinge di dritto e in un amen è già 3-0 e poi 4-0 che quasi diventa 5-0, impedito da Machac solo con un punto spettacolare chiuso da una veronica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner convive con problemi fisici, cede un set a Machac, ma avanza con carattere ai quarti a Montecarlo

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Sinner oltre gli acciacchi fisici, batte Machac in tre set e va ai quarti di Montecarlo: “Una giornata positiva”Montecarlo, 9 aprile 2026 – Una partenza alla Sinner nel primo set poi il calo fisico.

Temi più discussi: Jannik Sinner e Laila Hasanovic, niente crisi: l'evento insieme a Monaco e la fuga (a bordo della nuova Porsche da 200mila euro); Sinner, ora la terra rossa: a Monte Carlo ci sarà, ma per allenarsi. Il focus è sull'asse Roma-Parigi; Jannik Sinner si racconta: Senza il tennis lavorerei in cucina con mio padre; Jannik Sinner ama Monte Carlo: Qui è tutto diverso. Dormo nel mio letto, conosco i ristoranti.

Jannik Sinner convive con problemi fisici, cede un set a Machac, ma avanza con carattere ai quarti a MontecarloUna giornata un po' strana, per certi versi, ma capita anche questo: a Montecarlo, in due ore (e un minuto), Jannik Sinner supera il ceco Tomas Machac per ... oasport.it

Jannik Sinner ammette: Avuto un calo di energia, importante era vincereJannik Sinner stringe i denti, supera le difficoltà e si prende ancora una volta i quarti di finale al Masters 1000 di Montecarlo, centrando il traguardo ... oasport.it

L’ANALISI DI JANNIK Dopo il sofferto match con Machac, Sinner ha commentato così “Oggi è stata una partita difficile, adesso vediamo come va, la cosa importante è che io riesca a recuperare. Prima della partita mi sentivo benissimo” #Tennis #S - facebook.com facebook

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