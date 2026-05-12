Internazionali Musetti eliminato agli ottavi | Sono molto deluso ho cercato di risolvere i problemi fisici

Lorenzo Musetti è stato eliminato agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Dopo la partita, il tennista ha dichiarato di essere molto deluso e amareggiato, aggiungendo di aver cercato di risolvere alcuni problemi fisici durante il torneo. La sua prestazione si è conclusa con questa sconfitta, mentre continua il torneo nella capitale.

Roma, 12 maggio2026 – È un Lorenzo Musetti molto deluso e amareggiato quello che lascia gli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro è stato eliminato da Casper Ruud, che si è imposto in due set 6-3, 6-1, negli ottavi del Masters 1000 di Roma, in una partita molto nervosa in cui Musetti ha sofferto l’ennesimo infortunio della sua stagione. “Sono abbastanza deluso per lo spettacolo che ho offerto al pubblico e per questo chiedo scusa. Oggi la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto e non ho voluto ritirarmi solo perché sono stufo dei ritiri, soprattutto davanti al pubblico di casa”, ha detto Musetti in conferenza stampa, “non c’è stato modo da parte mia di trovare un modo per arginare e andare oltre il problema fisico.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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