Fiera del Crocifisso Ritrovato | torneo nazionale ‘Arco per tutti’ al Parco Mercatello

La XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato si terrà nelle vie del centro cittadino e ospiterà il torneo nazionale di tiro con l’arco chiamato ‘Arco per tutti’. L’evento, che coinvolge partecipanti provenienti da diverse regioni, si svolgerà nel Parco Mercatello e durerà diversi giorni. La manifestazione prevede anche esposizioni e attività legate alla tradizione locale, attirando pubblico e appassionati di questa disciplina sportiva.

L’appuntamento del 25 aprile è dalle 9.00 del mattino. È l’occasione per mostrare la bellezza di uno sport che, come recita uno slogan della FITARCO, è il “più antico degli sport moderni”. Grazie all’opportunità offerta dalle istituzioni cittadine, dalla CNA Salerno e da Bottega San Lazzaro, nell’ambito della XXXIV edizione della Fiera del Crocifisso Ritrovato, la ASD Arcieri Arechi Salerno potrà organizzare una gara Hunter & Field che, nel rispetto delle regole federali, sarà accessibile anche agli arcieri che solitamente non riescono a disputare questo tipo di gara che solitamente si svolge su percorsi montani o di campagna, quindi accidentati.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fiera del Crocifisso Ritrovato: torneo nazionale ‘Arco per tutti’ al Parco Mercatello Notizie correlate Leggi anche: Torna la Fiera del Crocifisso a Mercatello: gli appuntamenti del 2026 Torna la fiera del Crocifisso ritrovato: a Salerno dal 30 aprile al 2 maggioTorna a Salerno la Fiera del Crocifisso Ritrovato, organizzata dalla Bottega San Lazzaro. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nel fuoco del tempo, torna la Fiera del Crocifisso Ritrovato: la presentazione al Comune; Fiera del Crocifisso Ritrovato - XXXIV edizione; Torna a Salerno la Fiera del Crocifisso Ritrovato; Torna la fiera del Crocifisso ritrovato: a Salerno dal 30 aprile al 2 maggio. Fiera del Crocifisso Ritrovato, presentata edizione XXXIVNel fuoco del tempo: questo lo slogan della XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato che si svolgerà nelle strade, nei vicoli e nelle piazze del Centro stori ... gazzettadisalerno.it Fiera del Crocifisso Ritrovato 2026: a Salerno torna la magia del MedioevoTorna a vivere la storia nel cuore della città: la Fiera del Crocifisso Ritrovato è pronta a riportare Salerno indietro nel tempo con la sua XXXIV ... zon.it TORNA LA @fieradelcrocifissoritrovato XXXIV EDIZIONE.... ...DAL 30 APRILE AL 3 MAGGIO 4 GIORNI DI RIEVOCAZIONI STORICHE, SFILATE IN COSTUMI MEDIOEVALI, GIOCOLIERI, MENESTRELLI, BOTTEGHE ARTIGIANE E GASTRONOMIA DALLA SAL - facebook.com facebook