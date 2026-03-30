Oggi l'Inter non si allena alla Pinetina, mentre Mkhitaryan non è in campo. Lautaro Martinez, invece, si sta preparando con un obiettivo ben definito in vista del prossimo incontro di Pasqua. La situazione degli allenamenti e delle assenze varia tra i giocatori, con alcuni concentrati sulla preparazione e altri in riposo.

Inter News 24 Inter che oggi non lavora alla Pinetina, per Lautaro Martinez c’è un chiaro obiettivo in vista del match di Pasqua. Quest’oggi al centro sportivo della Pinetina non c’è il classico allenamento agli ordini di mister Cristian Chivu. Un giorno di riposo, ma non per Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, stando a quanto riportato da Sky Sport, ha svolto una seduta personalizzata come quella svolta ieri da Lautaro Martinez. A proposito di Lautaro Martinez: c’è un obiettivo per il capitano nerazzurro. Su Lautaro Martinez c’è invece un chiaro obiettivo. La speranza del tecnico romeno è quello di ritrovare il capitano in gruppo tra domani e dopo domani. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter a riposo, Mkhitaryan no: mentre per Lautaro Martinez c’è un obiettivo

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