Il mercato dell’Inter si concentra sulla difesa e in particolare su Solet dell’Udinese, considerato l’obiettivo principale per la prossima sessione estiva. Nei giorni scorsi sono stati annunciati tre addii a parametro zero, mentre la strategia dei nerazzurri sembra puntare a rafforzare il reparto con nuovi innesti. La società sta seguendo da vicino la situazione e sta preparando le mosse per la futura campagna acquisti.

Mercato Inter, per la difesa sempre più Solet: la strategia dei nerazzurri e i tre addii a parametro zero

