La squadra Primavera del Milan ha subito la sua seconda sconfitta consecutiva dopo il match contro la Cremonese. La partita si è conclusa con una vittoria per la squadra avversaria, segnando un altro passo negativo per il team rossonero. La sconfitta segue quella contro la Roma, evidenziando un momento difficile per la formazione giovanile del club.

Nuova sconfitta per il Milan Primavera di Giovanni Renna. Dopo quella del weekend con la Roma, oggi l'Under 20 rossonera ha perso in casa contro la Cremonese in una delle peggiori prestazioni stagionali dei giovani rossoneri. Di seguito il resoconto del match dal sito ufficiale del Milan. (fonte: acmilan.com) "Peggio di così non poteva andare. Primavera del Milan che gioca male e che perde, in casa, senza segnare e contro la Cremonese, ancorata al fondo della classifica ma in ripresa e oggi in grande spolvero. 0-2 a Carate Brianza: il match si è deciso verso la metà con i gol di Grashi a ridosso dell'intervallo e di Lamorte in avvio di secondo tempo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Primavera crolla ancora: seconda sconfitta consecutiva. Il resoconto del match contro la Cremonese

Leggi anche: Milan Primavera, seconda sconfitta consecutiva: la Lazio vince in un match davvero turbolento

Tottenham crolla ancora: Fulham infligge la seconda sconfitta consecutiva agli SpursLa gestione tecnica di Tudor non ha ancora raggiunto gli esiti attesi: sono state giocate due gare fin qui, entrambe perse, con un bilancio che segna...

Altri aggiornamenti su Milan Primavera.

Temi più discussi: Primavera 1. La Roma fa suoi i tre punti battendo il Milan: highlights (video); Primavera, il Napoli crolla a Monza 3-0! Azzurri in crisi: 5° ko consecutivo!; LIVE - Primavera - Parma-Inter, le formazioni ufficiali: Mayé torna dal 1', ancora Mancuso falso nueve; Milan Parma, niente lamentele: del resto Loftus-Cheek è ancora vivo….

Diretta/ Milan Cremonese Primavera (risultato finale 0-2): Lamorte completa il colpo esterno! (5 marzo 2026)Diretta Milan Cremonese Primavera, risultato finale 0-2: Gashi e Lamorte firmano il blitz esterno dei grigiorossi, che restano ultimi ma sperano. ilsussidiario.net

La Cremonese inizia meglio del Milan nella partita di campionato Primavera 1AC Milan Primavera contro Cremonese: un incontro cruciale in cui i giovani rossoneri cercano di riscattarsi in un campionato Primavera 1 competitivo e difficile. La partita tra Milan e Cremonese valid ... notiziemilan.it

Altra sconfitta per il #MilanPrimavera. Contro la #Cremonese finisce 0-2. Sotto al post trovi il nostro commento alla prestazione dei rossoneri di mister Renna #SempreMilan - facebook.com facebook

Il Milan Primavera perde ancora: pesante stop contro la Cremonese ultima in classifica #milanpress x.com