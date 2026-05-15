Inter Pavard rottura sempre più vicina | Chivu avrebbe già deciso Ecco perchè
Il difensore francese Inter Pavard sarebbe ormai prossimo a lasciare la squadra. Secondo quanto riportato, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu avrebbe già deciso di non includerlo più nelle scelte tecniche. La situazione si sta sbloccando rapidamente e la rottura tra le parti sembra ormai definitiva. Nessun dettaglio è stato reso pubblico sui motivi, ma la decisione sembrerebbe ormai definitiva. La dirigenza sta valutando le prossime mosse in vista della sessione di mercato.
di Alberto Petrosilli Il difensore francese Pavard non rientrerebbe più nei piani tecnici dell’allenatore nerazzurro Cristian Chivu. Ecco il motivo. Il futuro di Benjamin Pavard all’Inter appare sempre più incerto. Secondo quanto riferito dal giornalista Pasquale Guarro, dietro alla possibile separazione tra il club nerazzurro e il difensore francese ci sarebbero motivazioni profonde, legate soprattutto alle scelte tecniche di Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter L’allenatore rumeno, infatti, avrebbe preso una posizione molto chiara nei confronti dell’ex Bayern Monaco, al punto da non considerarlo centrale nel progetto tecnico della prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com
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