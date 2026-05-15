Inter Pavard rottura sempre più vicina | Chivu avrebbe già deciso Ecco perchè

Il difensore francese Inter Pavard sarebbe ormai prossimo a lasciare la squadra. Secondo quanto riportato, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu avrebbe già deciso di non includerlo più nelle scelte tecniche. La situazione si sta sbloccando rapidamente e la rottura tra le parti sembra ormai definitiva. Nessun dettaglio è stato reso pubblico sui motivi, ma la decisione sembrerebbe ormai definitiva. La dirigenza sta valutando le prossime mosse in vista della sessione di mercato.

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