L'Inter sta pianificando le operazioni di mercato per la prossima stagione e ha messo nel mirino un giocatore della Juventus. La società nerazzurra ha manifestato interesse per il centrocampista Frattesi, considerando uno scambio con il difensore Cambiaso. La squadra ha appena concluso una stagione trionfale, vincendo sia la Coppa Italia che lo Scudetto, e ora si concentra sulle trattative per rafforzare la rosa in vista dei prossimi impegni. Le trattative tra le due società sono in corso.

I nerazzurri, appena reduci dalla vittoria del doblete vincendo Coppa Italia e Scudetto, sono già in fase di preparazione per la prossima stagione. La Juventus ha bussato alla porta interista chiedendo Davide Frattesi, il quale con l’Inter non ha ricevuto lo spazio richiesto. I bianconeri hanno da tempo messo gli occhi sul centrocampista italiano che è un pupillo di Luciano Spalletti, il quale lo ha allenato con la nazionale italiana. I nerazzurri, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbero chiesto in cambio Andrea Cambiaso per rinforzare le corsie laterali. Frattesi-Inter: un addio scritto. La storia d’amore tra Davide Frattesi e l’Inter non si è mai veramente realizzata. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, la Juventus punta Frattesi: i nerazzurri in cambio chiedono Cambiaso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LECCE-INTER, IL PRE-PARTITA: DENTRO MARTINEZ, FRATTESI E ATTENZIONE AL DUO D'ATTACCO! RIPOSA AKANJI

Sullo stesso argomento

Frattesi alla Juve, rispunta l’idea: il parere di Spalletti. L’Inter chiede Cambiaso in cambiodi Redazione JuventusNews24Frattesi alla Juve, rispunta l’idea: il parere di Spalletti.

Calciomercato Inter LIVE: Frattesi la chiave per Kone, Carlos Augusto frena sul rinnovo coi nerazzurridi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Accordo tra #Muharemovic e l’Inter per un contratto fino al 2031 (2,2M/anno). L’Inter lavora ora per raggiungere un accordo con il Sassuolo: offerto un prestito con obbligo di riscatto dopo il primo punto da febbraio 2027. Juventus ha il 50% sulla vendita. [ @ x.com

La Juventus vuole ingaggiare un top portiere quest'estate e Alisson è visto come obiettivo principale. Alisson gradisce l'idea di tornare in Italia ma rispetta il Liverpool e vuole valutare il suo futuro con il club perchè ha esteso il contratto fino al 2027 | Fabrizio R reddit

Ts – Juve, rispunta Frattesi: la situazione e la risposta provocatoria dell’InterIl piano A dei bianconeri è Bernardo Silva, non dovesse arrivare uno dei profili monitorati è quello di Frattesi ... msn.com

La Juventus punta Calafiori e prepara il braccio di ferro con l'InterLa Juventus torna a guardare al futuro con un occhio attento alla tradizione. In un momento di riflessione strategica, la dirigenza bianconera starebbe valutando un rafforzamento dell’identità ... it.blastingnews.com