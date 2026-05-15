Inter, Juventus e Milan sono state collegate al trequartista brasiliano, con la notizia che il trasferimento potrebbe costare già il triplo rispetto alle aspettative iniziali. Anche la Roma è coinvolta in questa trattativa, che riguarda un calciatore paulista. La vicenda si inserisce in un momento in cui il calcio italiano sembra aver commesso un errore di tempismo nel mercato brasiliano. La questione riguarda le cifre e le tempistiche legate a questa operazione di mercato.

Insieme alla Roma, i tre club sono stati accostati al trequartista paulista Ci risiamo, ancora una volta il calcio italiano rischia di aver sbagliato il timing sul mercato brasiliano. Complici anche le stringenti regole sul tesseramento degli extracomunitari, i club nostrani fanno spesso fatica a scommettere sui talenti brasiliani, anche se la storia recente ha mostrato come valga la pena investire in Brasile. Inter, Juve e Milan: la tentazione brasiliana costa già il triplo CM (Ansa Foto) – calciomercato.it Per informazioni, chiedere alla Salernitana o al Verona, che hanno messo a segno plusvalenze molto importanti con le cessioni di Ederson e Giovane, ma anche alla stessa Roma che ha visto quanto meno raddoppiare il valore di Wesley in una sola stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, Juve e Milan: la tentazione brasiliana costa già il triplo | CM

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Cambiaso è sacrificabile per la Juve: tra Milan e Inter, ecco la nuova destinazione | CML’esterno della Nazionale non ha convinto Spalletti e potrebbe lasciare Torino nella finestra estiva del mercato Andrea Cambiaso non figura nella...

Triplo obiettivo: Juventus spettatrice (interessata) di Sassuolo-Milan | CMGli osservatori della Juve presenti al ‘Mapei Stadium’ in chiave mercato: tre giocatori sotto la lente d’ingrandimento del club bianconero L’accesso...

Vlahovic-Bayern Monaco: primi incontri. Il rinnovo con la Juve è in stallo, Milan e Inter… x.com

Serie A leader on each matchday. Napoli, Juve, Milan, Roma e infine Inter reddit

Milan e Inter, quante differenze in campionato? I numeri a confronto contro le bigDati e numeri spesso possono essere tema di discussioni e dibattiti. Infatti, tra le tante statistiche emerse finora, vediamo come Milan e Inter in realtà abbiano numeri in comune. L’Inter ha infatti ... milannews.it

L'Inter, la Coppa Italia e l'effetto domino sull'Europa. Juve, Milan, Roma e Como, lo scenarioLa sconfitta in Coppa Italia della Lazio esclude i biancocelesti dalle coppe. Per l'Atalanta la Conference è quasi fatta, ma occhio al Bologna ... gazzetta.it