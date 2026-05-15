Inter Juve e Milan | la tentazione brasiliana costa già il triplo | CM

Da calciomercato.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, Juventus e Milan sono state collegate al trequartista brasiliano, con la notizia che il trasferimento potrebbe costare già il triplo rispetto alle aspettative iniziali. Anche la Roma è coinvolta in questa trattativa, che riguarda un calciatore paulista. La vicenda si inserisce in un momento in cui il calcio italiano sembra aver commesso un errore di tempismo nel mercato brasiliano. La questione riguarda le cifre e le tempistiche legate a questa operazione di mercato.

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Insieme alla Roma, i tre club sono stati accostati al trequartista paulista Ci risiamo, ancora una volta il calcio italiano rischia di aver sbagliato il timing sul mercato brasiliano. Complici anche le stringenti regole sul tesseramento degli extracomunitari, i club nostrani fanno spesso fatica a scommettere sui talenti brasiliani, anche se la storia recente ha mostrato come valga la pena investire in  Brasile. Inter, Juve e Milan: la tentazione brasiliana costa già il triplo CM (Ansa Foto) – calciomercato.it Per informazioni, chiedere alla  Salernitana  o al  Verona, che hanno messo a segno plusvalenze molto importanti con le cessioni di  Ederson  e  Giovane, ma anche alla stessa  Roma  che ha visto quanto meno raddoppiare il valore di  Wesley  in una sola stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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