Inter il mistero di Roberto Carlos | quel colpo da 7 miliardi finito male

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio poco chiaro riguarda Roberto Carlos e un colpo da circa sette miliardi di lire che non ha portato i risultati sperati. La sua partenza dal club di Milano è stata anche segnata da uno scontro con lo Statuto, che ha rappresentato un passaggio decisivo. Inoltre, il rapporto tra l’allenatore e il calciatore brasiliano si è modificato in modo evidente dopo quell’episodio. Domande sul motivo di questa rottura e sulle conseguenze di quell’evento rimangono ancora senza risposta.

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? Domande chiave Perché lo scontro con Statuto segnò la fine del soggiorno milanese?. Come ha influenzato il rapporto tra Hodgson e il brasiliano?. Chi ha spinto Moratti a vendere il giocatore al Real Madrid?. Quali conseguenze ebbe il fallimento tattico di quell'acquisto da 7 miliardi?.? In Breve Acquisto da 7 miliardi di lire superando la concorrenza del Parma di Tanzi.. Gol su punizione al 53° minuto contro il Vicenza e assist a Ganz.. Roy Hodgson criticò l'indisciplina tattica del brasiliano durante la stagione nerazzurra.. Fabio Capello suggerì a Moratti il riacquisto del giocatore per il Real Madrid.. Trent’anni fa, a Roma, il termine di un’era nerazzurra si consumava con l’espulsione di Roberto Carlos al settantesimo minuto dopo uno scontro con Francesco Statuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Roberto Carlos All Goals Inter

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