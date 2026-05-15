Inter il mistero di Roberto Carlos | quel colpo da 7 miliardi finito male

Un episodio poco chiaro riguarda Roberto Carlos e un colpo da circa sette miliardi di lire che non ha portato i risultati sperati. La sua partenza dal club di Milano è stata anche segnata da uno scontro con lo Statuto, che ha rappresentato un passaggio decisivo. Inoltre, il rapporto tra l’allenatore e il calciatore brasiliano si è modificato in modo evidente dopo quell’episodio. Domande sul motivo di questa rottura e sulle conseguenze di quell’evento rimangono ancora senza risposta.

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? Domande chiave Perché lo scontro con Statuto segnò la fine del soggiorno milanese?. Come ha influenzato il rapporto tra Hodgson e il brasiliano?. Chi ha spinto Moratti a vendere il giocatore al Real Madrid?. Quali conseguenze ebbe il fallimento tattico di quell'acquisto da 7 miliardi?.? In Breve Acquisto da 7 miliardi di lire superando la concorrenza del Parma di Tanzi.. Gol su punizione al 53° minuto contro il Vicenza e assist a Ganz.. Roy Hodgson criticò l'indisciplina tattica del brasiliano durante la stagione nerazzurra.. Fabio Capello suggerì a Moratti il riacquisto del giocatore per il Real Madrid.. Trent’anni fa, a Roma, il termine di un’era nerazzurra si consumava con l’espulsione di Roberto Carlos al settantesimo minuto dopo uno scontro con Francesco Statuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inter, il mistero di Roberto Carlos: quel colpo da 7 miliardi finito male ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Roberto Carlos All Goals Inter Sullo stesso argomento Inter, il grande rimpianto chiamato Roberto CarlosEstate 1995, ovvero prima campagna acquisti del nuovo presidente Massimo Moratti. Il colpo finale che cambia tutto: video incriminato e il mistero di Roberto BemboLa sua morte, un atto di generosità o di aggressione? Il processo in appello promette sorprese Le immagini, esaminate per la prima volta nel corso...