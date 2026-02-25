Il colpo finale che cambia tutto | video incriminato e il mistero di Roberto Bembo

Un video che riprende il momento in cui un giovane viene accoltellato a Mercogliano ha alzato il velo sul caso di Roberto Bembo, ucciso la notte di Capodanno 2023. La registrazione, ora al centro dell’attenzione, mostra chiaramente l’aggressione e ha portato a nuove indagini. Le immagini, catturate da uno smartphone, sono diventate il punto di svolta nel processo d’appello. La vicenda resta avvolta nel mistero, mentre si cercano ulteriori prove.

La sua morte, un atto di generosità o di aggressione? Il processo in appello promette sorprese Le immagini, esaminate per la prima volta nel corso del processo di secondo grado, sono al centro di una nuova lettura degli eventi che sta accendendo il dibattito in aula. Un'interpretazione che, per la sua rilevanza, ha sollevato la discussione in aula, dal momento che tale dettaglio non era stato mai sollevato durante il processo di primo grado. La difesa degli imputati, composta dagli avvocati Gaetano Aufiero e Stefano Vozella, non ha tardato a contestare questa lettura. Neanche a dirlo, la loro tesi si concentra sul tentativo di smontare minuto per minuto l'interpretazione che emerge dalle immagini. La mamma di Roberto Bembo ha voluto chiarire alcune vicende dopo la discussione in aula della difesa: in tre anni abbiamo lottato contro la violenza, nessuna sentenza mi restituirà Roberto, ma chiediamo giustizia Cinzia, la mamma di Robert