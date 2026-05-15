Inter Hellas Verona le scelte arbitrali per la festa scudetto
Nella partita tra Inter e Hellas Verona, la squadra di casa ha incontrato gli avversari a San Siro. Durante il match sono state prese decisioni arbitrali che hanno suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Le scelte degli arbitri hanno influenzato alcuni momenti chiave dell’incontro, con interventi che hanno portato a fischi e discussioni. La partita si è conclusa con le squadre in campo e le decisioni ufficiali ancora sotto osservazione.
di Lorenzo Vezzaro Inter Hellas Verona, la squadra campione d’Italia ospita gli scaligeri a San Siro. Il match viene affidato al fischietto di Calzavara. La stagione trionfale dell’Inter si chiude domenica alle ore 15:00 nella splendida cornice di San Siro. Con il titolo di campione d’Italia già cucito sul petto e la seconda stella ufficialmente conquistata, i nerazzurri si apprestano a vivere l’ultima passerella stagionale davanti ai propri tifosi contro l’Hellas Verona. Sarà un pomeriggio di celebrazioni, dove il risultato sportivo lascerà spazio alla consegna del trofeo e alla successiva parata per le vie di Milano. Per questa sfida conclusiva del campionato, l’AIA ha ufficializzato la squadra arbitrale che dirigerà l’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com
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INTER DE MILÁN CAMPEÓN DE ITALIA POR VEZ N°21! #SerieA 36 - Juventus 21 - Inter 19 - Milan 9 - Genoa 7 - Pro Vercelli 7 - Bologna 7 - Torino 4 - Napoli 3 - Roma 2 - Fiorentina 2 - Lazio 1 - Casale 1 - Novese 1 - Cagliari 1 - Hellas Verona 1 - Sa x.com
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Topic della partita: Hellas Verona vs Como | Serie A | 10 Maggio 10:30 UTC reddit
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