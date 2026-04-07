L'Inter ha individuato il nuovo difensore che prenderà il posto di Bastoni, coinvolto in voci di mercato. L'operazione ha un valore stimato di 25 milioni di euro e si avvicina alla conclusione. Il club si sta preparando a formalizzare l'acquisto e ha definito tutti i dettagli dell'accordo. Resta incertezza sulla presenza di Bastoni nella partita contro il Como, con il giocatore ancora al centro delle discussioni di mercato.

Operazione da 25 milioni di euro: ecco tutti i dettagli In dubbio per Como-Inter, Alessandro Bastoni resta al centro dei rumors di calciomercato. Di quelli, ovviamente, che lo danno diretto al Barcellona nella prossima estate. Scelto il rimpiazzo di Bastoni: il club è pronto a chiudere (AnsaFoto) – Calciomercato.it In Catalogna rimane grande fiducia sulla riuscita dell’operazione, anche se appare sempre più chiaro come l’Inter non sia disposta a fare grossi sconti. Per meno di 7080 milioni di euro, il classe ’99 non si muove. Parliamo di cifre importanti per un Barça ancora in cattive acque dal punto di vista finanziario, così sono già emersi i nomi delle alternative al difensore interista. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, hanno scelto il sostituto di Bastoni: club pronto a chiudere

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