Inter Dimarco da leggenda | non solo il Papu Gomez battuto anche un record di Figo Ecco quale
Nell’attuale stagione, un giocatore dell’Inter si distingue per le sue prestazioni sorprendenti. La sua duttilità e il contributo in campo sono stati fondamentali per la squadra, portando a risultati notevoli. Tra i vari record, ha superato alcuni traguardi importanti di campioni passati, come il portoghese che ha lasciato il segno nel calcio internazionale. I numeri di questa stagione confermano il suo ruolo chiave e la sua crescita, rendendolo uno dei protagonisti principali in questa annata calcistica.
Inter News 24 L’esterno nerazzurro è l’arma in più dell’Inter di Cristian Chivu: i numeri strepitosi certificano una stagione da recordman assoluto. Ci stava riuscendo anche in Coppa Italia, sul finire della partita: se Luis Henrique fosse riuscito ad impattare col pallone un decimo di secondo prima e in maniera ottimale, con ogni probabilità saremmo qui a parlare di vittoria dell’Inter contro la Lazio per 3-0 con ennesimo assist messo a referto da Federico Dimarco, una delle colonne portanti di questa stagione da doppio trionfo nerazzurro. La mancata realizzazione del brasiliano nulla però può togliere a quanto fatto sin qui dal ragazzo di... 🔗 Leggi su Internews24.com
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Una prestazione solista nella storia del calcio italiano: Federico Dimarco in cima a tutti. Da quando vengono registrate le statistiche in Serie A, nessun terzino aveva mai raggiunto l’impatto offensivo ottenuto dalla stella dell’FC Internazionale Milan facebook
Serie A Team of the Season: Maignan, Dimarco, Ramon, Bremer, Palestra, Modric, Yildiz, McTominay, Zielinski, Paz, Martinez. Altri giocatori aggiuntivi: Ndicka, Rabiot, Perrone, Akanji, Hojlund, Vlasic, Svilar, Douvakis, McKennie, Wesley, Davis, Locatelli, Pavl reddit
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