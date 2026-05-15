Inter Dimarco da leggenda | non solo il Papu Gomez battuto anche un record di Figo Ecco quale

Da internews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’attuale stagione, un giocatore dell’Inter si distingue per le sue prestazioni sorprendenti. La sua duttilità e il contributo in campo sono stati fondamentali per la squadra, portando a risultati notevoli. Tra i vari record, ha superato alcuni traguardi importanti di campioni passati, come il portoghese che ha lasciato il segno nel calcio internazionale. I numeri di questa stagione confermano il suo ruolo chiave e la sua crescita, rendendolo uno dei protagonisti principali in questa annata calcistica.

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