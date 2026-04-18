Dimarco re degli assist! E ora l' esterno ha messo nel mirino il Papu Gomez

L'esterno dell'Inter ha conquistato il titolo di re degli assist, arrivando a quindici passaggi decisivi in questa stagione. Con questa prestazione, si avvicina al record di assist stabilito nel massimo campionato italiano. Ora l’attenzione si sposta sul possibile sfondamento di questo traguardo e sulla prossima sfida con un ex compagno di squadra, noto per le sue qualità tecniche e il suo ruolo di spicco nel calcio internazionale.

Il filo è nerazzurro e lega insieme stagioni, volti, paesi diversi e. piedi. Dal destro del Papu Gomez versione Atalanta al mancino interista di Federico Dimarco, capace di entrare nella storia: quello per Thuram è stato il quindicesimo assist in Serie A. Come Luis Alberto nell'anno del Covid. Uno in meno rispetto al 10 della Dea nel 2019-20, capace di mettere davanti alla porta Ilicic, Muriel e tutta la compagnia. Ora Dimarco ha cinque partite per superarlo e sedersi da solo sulla vetta degli assistmen. I numeri di “Dimash” sono da ala pura. In campionato è il “difensore” – virgolette d’obbligo visto come viene impiegato– con più occasioni create, più cross, più big chance e così via.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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