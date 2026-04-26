Assist Dimarco è record! Quello a Thuram è il 17esimo in Serie A in stagione | battuto Papu Gomez

Assist di Dimarco, il suo settimo in campionato, permette a Thuram di segnare contro l'Inter a Torino. Con questa assist, l’esterno raggiunge il numero 17 in Serie A in questa stagione, superando il record di Papu Gomez. La rete di Thuram sblocca il risultato durante la partita.

di Paolo Moramarco Assist Dimarco, è record! Quello a Thuram che sblocca Torino Inter è il numero 17 in Serie A in stagione per l’esterno: battuto Papu Gomez. Dimarco per Thuram, uno schema già visto altre 6 volte in questa stagione, e l’ Inter passa in vantaggio allo stadio Olimpico Grande Torino sui granata al minuto numero 23 del match per chiudere poi in vantaggio 1-0 il primo tempo. Per Dimarco si tratta dell’assist numero 17esimo assist in stagione e quindi un record per la Serie A a 20 squadre (anno 20042005). Non era mai successo, infatti, che un giocatore raggiungesse questa cifra nel massimo campionato italiano in un solo anno. Fino ad oggi il recordo apparteneva ad Alejandro Gomez, il “Papu”, che con l’Atalanta aveva toccato quota 16.🔗 Leggi su Internews24.com

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