Durante l’evento Megatrends 2026 si è parlato di come l’intelligenza artificiale sia passata dalla fase di semplice promozione a un elemento ormai integrato nelle strategie di marketing e comunicazione. Sono stati presentati vari scenari, analizzate le criticità e illustrati alcuni casi studio concreti. La discussione ha evidenziato che l’IA sta modificando le pratiche del settore, entrando a pieno titolo nelle attività quotidiane delle aziende.

In sintesi: scenari, criticità e veri casi studio. L’intelligenza artificiale ha superato la fase di hype per diventare un elemento strutturale nel marketing e nella comunicazione. Per ottenere un reale ROI, le aziende devono abbandonare l’improvvisazione, adottare un approccio scientifico per scalare i Proof of Concept, ottimizzare i contenuti per i motori generativi (GEO) e investire nel change management del team. Al convegno “Megatrends 2026: beyond the hype. L’IA nelle aziende tra futuro reale e bubbles tecnologiche” tenutosi il 16 aprile scorso presso la facoltà di Economia dell’Università Tor Vergata, i relatori hanno raccontato trend e rischi, presentando studi e casi studio attualissimi.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Qual è l’Impatto reale dell’Intelligenza Artificiale nel Marketing? Gli scenari raccontati a Megatrends 2026

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