Alla 5G Academy un percorso formativo completamente dedicato all’intelligenza artificiale e alle reti intelligenti

Alla 5G Academy è stato avviato un nuovo percorso formativo che si focalizza sull’intelligenza artificiale e sulle reti intelligenti. La scuola amplia così la sua offerta, offrendo programmi specifici in questi settori. La formazione si rivolge a chi desidera approfondire le tecnologie emergenti e le applicazioni pratiche legate alle reti di nuova generazione. L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescita nel settore delle telecomunicazioni e dell’innovazione tecnologica.

La 5G Academy si arricchisce e istituisce un nuovo percorso formativo completamente dedicato all’intelligenza artificiale e alle reti intelligenti.Il percorso è costruito intorno al programma tematico specifico “AI-Native Networks: Engineering the Infrastructure of the AI Era”, co-progettato.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate 5G: L’intelligenza artificiale stabilizza le reti e apre la strada a nuove applicazioni cruciali per industria e sanità.L’AI spinge il 5G standalone verso la maturità Il 2026 si preannuncia un anno di svolta per il 5G, con un cambio di priorità che vede l’intelligenza... Apple accelera tre grandi piani di wearables con intelligenza artificiale: occhiali intelligenti n50, pendente con intelligenza artificiale e fotocamera airpodsIn scena una strategia Apple centrata sull’intelligenza artificiale integrata in dispositivi indossabili e componenti audio, con l’obiettivo di... Contenuti e approfondimenti Si parla di: AI-Native Networks: Engineering the Infrastructure of the AI Era; CMS Academy Teenager: eccellenza nel musical theatre, medaglia d’oro alla Dance World Cup e audizioni 2026 aperte. 5G Academy, ha trovato lavoro il 98% degli allievi: 300 in 5 anniCon un placement del 98% già prima della conclusione del percorso formativo, la 5G Academy si conferma come una delle eccellenze proposte dall'Università degli Studi di Napoli Federico II nell'ambito ... ilmattino.it