Glocal Film Festival 2026 | come iscrivere corti e documentari ai nuovi bandi made in Piemonte

Sono aperte le iscrizioni per la venticinquesima edizione del Glocal Film Festival, che si terrà al cinema Massimo di Torino dall’11 al 15 novembre 2026. La manifestazione si dedica alla promozione di cortometraggi e documentari realizzati nella regione Piemonte. Le scadenze per partecipare ai nuovi bandi sono state pubblicate e riguardano produzioni cinematografiche regionali. Le iscrizioni possono essere effettuate tramite le apposite piattaforme entro le date stabilite.

Sono aperte le iscrizioni per la venticinquesima edizione del Glocal Film Festival, la rassegna dedicata alla produzione cinematografica regionale in programma al cinema Massimo di Torino dall’11 al 15 novembre 2026. L’iniziativa, curata dall’associazione Piemonte Movie, compie un quarto di.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate GenerAction Festival, proiezioni al Multicinema Galleria dei corti documentari con i registi ospiti in salaEntra nel vivo GenerAction, il festival partecipativo del cinema documentario dedicato al giovane pubblico, giunto alla sesta edizione e organizzato... Torna Nafafe’, festival dei corti e dei documentariIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Parte lunedì 9 marzo, la seconda edizione di Nafafe’ (Napoli Film and... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Aperte le iscrizioni al Glocal Film Festival 2026 - deadline 23 agosto; Torna il festival di cinema legato al territorio piemontese. Ecco come partecipare; Aperte le iscrizioni al Glocal Film Festival 2026; Un libro di 500 pagine indaga la pittura di Alberto Savinio. Ultraveloci e La piccola Russia di Maurizio Orlandi vincono il Glocal film FestivalSi chiude lunedì 25 marzo alle 15 al Cinema Massimo di Torino il Glocal Film Festiva: nell'occasione verranno proiettati i film vincitori dei principali premi delle sezioni Spazio Piemonte, Panoramica ... rainews.it Un sondaggio per costruire l’edizione 2026 di GlocalCostruire la formazione dei giornalisti insieme ai giornalisti. Per questo Festival Glocal lancia un sondaggio, per chiedere ai professionisti dell’informazione di condividere le loro esigenze ... varesenews.it Aperti i bandi per il Glocal Film Festival 2026: la vetrina del cinema piemontese x.com Something big is coming to the world of Indian Hindi Cinema! Presenting the Cinema of The Year (CTA) & Indian Cinema Awards (ICA) 2025. We are celebrating the magic, the talent, and the excellence of Hindi films that moved us this year. Who will take hom - facebook.com facebook