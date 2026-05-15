Insegnante precaria fa ricorso e viene rimborsata di 2 mila euro per la carta docenti

Da frosinonetoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'insegnante precaria ha presentato un ricorso legale per ottenere il rimborso della carta docente. Il Tribunale di Ascoli Piceno, sezione lavoro, ha deciso di accogliere la richiesta e di condannare il Ministero a pagare alla docente circa 2.000 euro. La sentenza rappresenta un risultato favorevole per l'insegnante, che aveva contestato un mancato rimborso legato all'utilizzo della carta. La decisione è definitiva e riguarda tutte le altre istanze e eccezioni sollevate nel procedimento.

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“Il Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno – sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:Accoglie il ricorso e per l’effetto condanna il Ministero a costituire in favore della ricorrente docente, con le modalità e le. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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