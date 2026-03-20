Ferie non godute | a Cagliari maxi-risarcimento da oltre 7.000 euro per un’insegnante precaria Perché questa cifra così alta i dettagli

A Cagliari, un’insegnante precaria ha ottenuto un risarcimento di oltre 7.000 euro dopo aver fatto causa al Ministero dell’Istruzione e del Merito. La sentenza n. 14092025 del Tribunale di Cagliari ha stabilito che il Ministero deve pagare per le ferie maturate e non godute durante cinque anni scolastici. La decisione si basa su un procedimento legale che ha coinvolto le ferie non usufruite dall’insegnante.

Ferie non godute insegnanti: presso il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 14092025 il Giudice del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) a risarcire un’insegnante per le ferie maturate e mai usufruite nel corso di cinque anni scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Ferie non godute, Ministero condannato a pagare quasi 10mila euro alla ex prof precariaSentenza di ottemperanza a favore della docente per le ferie non godute dal 2016 al 2024. Risarcimento danni per mancata assunzione a tempo indeterminato e assegnazione Carta del docente, oltre 61.000 euro ad un insegnante: vittoria legale AniefIl Ministero dell’Istruzione e del Merito incassa una pesante sconfitta in tribunale sulla gestione del precariato. Approfondimenti e contenuti su Ferie non godute a Cagliari maxi... Temi più discussi: Ferie non godute, fino a 60mila euro di indennizzo per i sanitari; Ferie non godute, l'azienda te le deve pagare anche dopo anni se non dimostra di averti invitato a farle: nuova sentenza; Ferie non godute, svolta per i sanitari: indennizzi fino a 60mila euro; Ferie non godute e festività soppresse: vanno pagate ai dipendenti pubblici. Ferie non godute, svolta per i sanitari: indennizzi fino a 60mila euroFerie non godute, svolta per gli infermieri: indennizzi fino a 60mila euro, onere della prova a carico delle aziende e maggiori tutele per il personale sanitario. nurse24.it Indennizzo per ferie non godute a medici e infermieri: tutto quello che c’è da sapereIndennizzo per ferie non godute a medici e infermieri: tutto quello che c'è da sapere su un argomento di stretta attualità ... nursetimes.org Il 2026 è l’anno dei ponti strategici, occasioni da sfruttare per godersi un po’ di tempo libero in più Con 8 giorni di ferie si avranno 31 giorni off. - facebook.com facebook Davvero Crosetto a Dubai era solo in ferie Una fonte svela che avrebbe avuto anche un incontro con l'amministratore Drass, azienda ora protagonista di un ingente affare Italia-Indonesia. Ma questi incontri non andavano rendicontati come da regole volute d x.com