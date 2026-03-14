Una racchetta colpisce un alunno di 10 anni durante educazione fisica con rottura di due denti Famiglia fa ricorso e la scuola viene condannata a pagare oltre 8mila euro

Il 3 aprile 2019, durante una lezione di educazione fisica in una scuola della provincia di Trapani, un bambino di 10 anni è stato colpito da una racchetta, provocandogli la rottura di due denti. La famiglia ha presentato ricorso e il giudice ha condannato la scuola a pagare oltre 8.000 euro. L’episodio si è verificato nel corso di quell’ora di lezione.