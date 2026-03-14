Una racchetta colpisce un alunno di 10 anni durante educazione fisica con rottura di due denti Famiglia fa ricorso e la scuola viene condannata a pagare oltre 8mila euro
Il 3 aprile 2019, durante una lezione di educazione fisica in una scuola della provincia di Trapani, un bambino di 10 anni è stato colpito da una racchetta, provocandogli la rottura di due denti. La famiglia ha presentato ricorso e il giudice ha condannato la scuola a pagare oltre 8.000 euro. L’episodio si è verificato nel corso di quell’ora di lezione.
L'infortunio al centro del giudizio risale al 3 aprile 2019 e si verifica all'interno di un istituto scolastico della provincia di Trapani, nel corso di un'ora di educazione fisica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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