Ciclone Harry | assunzioni e sgravi fiscali per i Comuni

Il ciclone Harry ha colpito duramente il Sud Italia a partire dal 18 gennaio 2026, costringendo l'ANCI Sicilia a presentare emendamenti urgenti alla Camera dei Deputati. Il presidente Paolo Amenta chiede strumenti concreti per i Comuni colpiti, focalizzandosi su assunzioni straordinarie e sgravi fiscali immediati. L'intervento si concentra sulla necessità di potenziare le strutture locali per gestire protezione civile e ricostruzione senza bloccarsi nei limiti di spesa attuali. Un pacchetto di misure specifiche è stato elaborato per affrontare le criticità amministrative e finanziarie generate dall'emergenza meteorologica. Flessibilità amministrativa come arma contro il disastro.