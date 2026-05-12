Agevolazioni assunzioni 2026 | bonus giovani donne e ZES cosa cambia per le imprese

Nel 2026, le imprese potranno usufruire di nuove agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato. Questi incentivi sono rivolti principalmente a giovani sotto i 35 anni, donne in cerca di lavoro e aziende situate nelle zone economiche speciali. Le modifiche riguardano sia le condizioni di accesso ai bonus che i settori coinvolti, con l’obiettivo di favorire contratti stabili e sostenere l’occupazione nelle aree più svantaggiate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato puntano a sostenere occupazione stabile, giovani under 35, lavoratrici svantaggiate e imprese nelle aree ZES. Attenzione però a requisiti, DURC, incremento occupazionale netto e domanda telematica all’INPS.. Le agevolazioni per le assunzioni 2026 rappresentano una delle misure più interessanti per le imprese che vogliono inserire nuovo personale con contratti stabili. Il quadro degli incentivi riguarda soprattutto tre aree: giovani under 35, donne lavoratrici svantaggiate e assunzioni nelle zone ZES. L’obiettivo è chiaro: ridurre il costo del lavoro per le aziende che creano occupazione reale e favorire l’ingresso o il rientro nel mercato del lavoro di categorie considerate più fragili.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Agevolazioni assunzioni 2026: bonus giovani, donne e ZES, cosa cambia per le imprese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bonus assunzioni 2026: meno incentivi per giovani e over 35, agevolazioni confermate per le donneCon la conversione in legge del decreto Milleproroghe cambiano gli incentivi alle assunzioni: gli sgravi per giovani under 35 e disoccupati over 35... Bonus da 800 euro per giovani, donne e Zes: assunzioni agevolate nel decreto Primo MaggioIl Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto decreto Primo Maggio, che contiene una serie di misure sul lavoro. Argomenti più discussi: Bonus assunzioni 2026: le agevolazioni per donne, giovani, ZES e stabilizzazioni; Assunzioni agevolate: il paradosso delle proroghe; Bonus assunzioni 2026: stop alla proroga Milleproroghe; Decreto Primo Maggio approvato: bonus assunzioni per tutto il 2026 e nuovo salario giusto. Quali sono gli incentivi previsti per le nuove assunzioni nel 2026? Una panoramica sulle principali agevolazioni attive per giovani, donne, disoccupati e per il lavoro al Sud alla luce delle novità del decreto Lavoro - Leggi e prassi / Pubblico, INPS x.com Bonus assunzioni 2026, tutte le agevolazioni previste e ultime novitàCon il decreto lavoro si aggiungono alle misure previste per agevolare le assunzioni altri quattro bonus distinti. Vediamo tutti gli incentivi in vigore nel 2026 per chi assume. money.it