Decreto Lavoro | bonus fino a 650 euro per giovani e donne nelle ZES

Il governo sta preparando un decreto lavoro che prevede un bonus fino a 650 euro destinato a giovani e donne che lavorano nelle Zone Economiche Speciali. Le misure includono incentivi occupazionali e sgravi fiscali, con l’obiettivo di essere approvate entro il 30 aprile. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui criteri di accesso o sulle modalità di erogazione del bonus.

? Cosa sapere Governo prepara decreto lavoro con bonus fino a 650 euro per giovani e donne ZES.. Misure occupazionali e sgravi fiscali previsti entro la scadenza del 30 aprile.. Il governo prepara il decreto lavoro per il Consiglio dei Ministri di martedì 28 aprile, con l’obiettivo di estendere gli incentivi per l’occupazione giovanile, le donne e le aree ZES entro la scadenza del 30 aprile. L’agenda di Palazzo Chigi si fa densa in vista della fine del mese: dopo l’appuntamento fissato per martedì prossimo, un secondo incontro ministeriale potrebbe tenersi giovedì 30 aprile. Questa data non è casuale, poiché coincide con la fine dell’efficacia del taglio delle accise sui carburanti e rappresenta una finestra temporale cruciale per decidere sulla proroga degli sgravi fiscali e dare impulso al Piano casa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Decreto Lavoro: bonus fino a 650 euro per giovani e donne nelle ZES Notizie correlate Zes Unica: bonus assunzioni fino a 650 euro mensili per i primi posti di lavoro**Le aziende possono risparmiare fino a 650 euro al mese nei contributi previdenziali con il bonus Zes Unica. Bonus giovani fino a 650 euro nel decreto Primo Maggio, cosa prevedeIl Governo vuole rendere strutturale il bonus per le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani sotto i 35 anni, che era stato rinnovato per soli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lavoro, salario giusto e contratti nel Decreto 1° maggio; Da stipendi ad assunzioni, possibili misure del decreto Primo Maggio; Cosa prevede il decreto Lavoro del 1° maggio 2026 per lavoratori e imprese?; Decreto lavoro: aumenti in busta paga da maggio: ecco le cifre. Il decreto lavoro verso il Cdm del 28 aprile, proroga bonus giovani e Zes(di Barbara Marchegiani) (ANSA) - ROMA, 25 APR - Il decreto lavoro sul tavolo del governo con l'obiettivo di portarlo in consiglio dei ministri martedì 28 aprile, con la proroga degli incentivi per g ... tuttosport.com Bonus giovani under 35: sgravi fino a 650 euro nel Decreto LavoroScopri come funziona il bonus giovani under 35 nel Decreto Primo Maggio: sgravi fiscali fino a 650€ per le assunzioni a tempo indeterminato ... quotidianodiragusa.it Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato il decreto direttoriale che assegna a ciascun ambito territoriale sociale il numero di figure professionali destinate e reclutate attraverso il grande concorso in atto. In arrivo per la prima volta negli ambi - facebook.com facebook "Decreto lavoro del Primo maggio: la scorciatoia che non c’è". Qualche mia riflessione - e anche qualche punto fermo - sull'atteso decreto in materia di salario giusto. Open access al link che segue per @bollettinoADAPT: bollettinoadapt.it/decreto-lavoro… x.com