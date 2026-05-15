Inps | Bonus giovani donne e zes per il rilancio dell’occupazione stabile e di qualità

L'Inps ha annunciato nuove misure per sostenere l'occupazione stabile e di qualità, con un focus particolare su giovani, donne e lavoratori nelle zone svantaggiate. Tra le iniziative ci sono bonus e incentivi destinati a favorire la stabilizzazione professionale di queste categorie. Le misure mirano a incentivare i datori di lavoro ad assumere e mantenere in attività i lavoratori appartenenti a queste fasce, con particolare attenzione alle aree meno sviluppate del Paese.

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Stabilizzazione professionale di giovani, donne e lavoratori nelle aree svantaggiate del Paese attraverso lo strumento dello sgravio totale, questi gli obiettivi delle tre circolari pubblicate dall’Inps in data 14 maggio 2026, in cui l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale delinea il quadro applicativo dei nuovi esoneri contributivi introdotti dal decreto-legge n. 622026. Andando nello specifico, la Circolare numero 55 del 14 maggio 2026 fornisce le prime indicazioni operative rispetto al “ Bonus Giovani 2026 ”. Previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti under 35 effettuate nel 2026. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video INPS PAGA 18-19 DICEMBRE ASSEGNO DI INCLUSIONE, SFL, AUU, INIZIO LAVORAZIONI E NOVITà MANOVRA. Sullo stesso argomento INPS: istruzioni per i bonus 2026 su Giovani, Donne e ZES Unica? Domande chiave Come si ottiene il massimale di 800 euro per le donne? Quali requisiti servono per non perdere l'esonero contributivo INPS? Chi può... Decreto Lavoro: bonus fino a 650 euro per giovani e donne nelle ZES? Cosa sapere Governo prepara decreto lavoro con bonus fino a 650 euro per giovani e donne ZES. SVOLTA. L’INPS pubblica le prime istruzioni sui bonus 2026 per giovani, donne e assunzioni nelle aree ZES. Esoneri contributivi per spingere il lavoro stabile. Leggi l’articolo ladolcevita.tv/bonus-lavoro-i… @ladolcevitamag_ @INPS_it #BonusLavoro #L x.com Bonus assunzioni 2026, dall’INPS le istruzioni sugli incentivi per giovani, donne e ZESL’INPS pubblica le istruzioni sui bonus assunzioni 2026 per giovani, donne e ZES: requisiti, importi e durata degli incentivi. lavoroediritti.com INPS: bonus assunzioni per giovani, donne e ZES per favorire l’occupazione stabile(Teleborsa) - Con tre circolari pubblicate oggi, l’INPS fornisce le prime istruzioni operative sui nuovi esoneri contributivi previsti dal decreto-legge n. 62/2026, finalizzati a incentivare l’occupaz ... finanza.repubblica.it