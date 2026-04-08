Terremoto Campi Flegrei nuova scossa 3.4 a Pozzuoli avvertita anche a Napoli

Oggi alle 16, una scossa di magnitudo 3,4 è stata avvertita nell’area dei Campi Flegrei, vicino a Pozzuoli. La stessa scossa è stata percepita anche nella città di Napoli. Non sono stati riportati danni o feriti. La zona rimane sotto osservazione, mentre le autorità monitorano la situazione sismica. La scossa ha causato timori tra la popolazione locale.

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi, mercoledì 8 aprile, nell'area dei Campi Flegrei, nelle vicinanza di Pozzuoli, alle ore 16.48. L'evento è stato registrato dall'Ingv, si è verificato alla profondità di un chilometro ed è stato avvertito anche a Bacoli, Arco Felice, nei quartieri occidentali di Napoli, da Bagnoli a Fuorigrotta ai Camaldoli. Dalle ore 14.48, con una scossa di magnitudo 2.3 nell'area della Solfatara a Pozzuoli, è iniziato un nuovo sciame sismico. —[email protected] (Web Info) Effetto Sanremo e Olimpiadi: a febbraio italiani online il 13% in più rispetto al 2025. I dati Comscore Effetto Sanremo e Olimpiadi: a febbraio italiani online il 13% in più rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Nuovo terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4 avvertita alle 16.48 a Pozzuoli e NapoliUna nuova, intensa scossa è stata avvertita distintamente nei Campi Flegrei, dove dal primo pomeriggio odierno è in corso uno sciame sismico.

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Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5

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Terremoto ai Campi Flegrei: nuova scossa avvertita a Napoli e nell’area flegreaUna nuova scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita nell’area dei Campi Flegrei, suscitando preoccupazione tra la popolazione. Il sisma, registrato alle ore 16:48, ha avuto una magnitudo di ... ilroma.net

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Un terremoto di magnitudo Md 3.4 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il 08-04-2026 16:48:57 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8242, 14.1328 ad una profondità di 1 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa ING - facebook.com facebook

Terremoto a Napoli, i Campi Flegrei tornano a tremare: "Un forte odore di zolfo in strada" x.com