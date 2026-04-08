Nella zona dei Campi Flegrei si è verificata una nuova scossa di terremoto oggi, 8 aprile 2026, poco dopo le 14:30. L’evento sismico è stato avvertito anche in quella zona, secondo quanto riportato dai rilevamenti ufficiali. La terra ha tremato nuovamente in un’area già interessata da precedenti eventi sismici. Nessuna informazione sulla presenza di danni o feriti al momento.

Trema ancora la terra nell’area dei Campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto è stata registrata oggi, 8 aprile 2026, poco dopo le 14:30. L’evento sismico ha avuto magnitudo 2.3 ed è stato localizzato a una profondità molto superficiale, circa 0,6 chilometri, con epicentro nella zona di via Suolo San Gennaro, nell’area di Agnano, territorio del comune di Pozzuoli. La comunicazione del Comune. A rendere noto il sisma è stata l’amministrazione comunale di Pozzuoli dopo la segnalazione dell’ Osservatorio Vesuviano, struttura dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che monitora l’attività sismica dell’area vulcanica. In una nota il Comune ha spiegato: “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Campi Flegrei, nuova scossa di terremoto: “Avvertita anche lì”

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