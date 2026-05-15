Cise trent' anni di attività e un nuovo look | l' azienda si rinnova per le sfide del futuro

Dopo trent'anni di attività, l’azienda ha deciso di aggiornare la propria immagine coordinata. La novità riguarda il logo e l’aspetto visivo, che ora riflettono un look più moderno. La ristrutturazione grafica arriva in un momento in cui l’azienda si prepara ad affrontare nuove sfide nel settore. La modifica dell’identità visiva si combina con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul mercato e migliorare la comunicazione con clienti e partner.

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