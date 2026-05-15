Cise trent' anni di attività e un nuovo look | l' azienda si rinnova per le sfide del futuro
Dopo trent'anni di attività, l’azienda ha deciso di aggiornare la propria immagine coordinata. La novità riguarda il logo e l’aspetto visivo, che ora riflettono un look più moderno. La ristrutturazione grafica arriva in un momento in cui l’azienda si prepara ad affrontare nuove sfide nel settore. La modifica dell’identità visiva si combina con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul mercato e migliorare la comunicazione con clienti e partner.
Cise, azienda speciale della Camera di commercio della Romagna ha rinnovato la propria immagine coordinata. L'operazione di rebranding, che giunge dopo trent’anni di attività sul territorio, coinvolge il logo istituzionale, i marchi di certificazione (tra cui SA8000, parità di genere e impresa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Messed With the Mafia’s Daughter at Elite Academy—Until Her Father Made It Their Worst Nightmare
Sullo stesso argomento
Rozzano, trent’anni di Humanitas. Nuova casa per la cura del cancro: "Una storia fatta di persone e sfide"L’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano ha celebrato ieri trent’anni di attività inaugurando il nuovo "Proton Building", la casa delle cure...
Dopo gli anni difficili della pandemia, l’Italia ritrova un equilibrio dimenticato. Calano drasticamente i decessi legati ai grandi killer, ma il nuovo report istat rivela le grandi sfide del futuroPer la prima volta dopo anni, i numeri della mortalità in Italia smettono di raccontare un’emergenza continua.
Città della Speranza, trent’anni di ricerca per salvare i bambini da leucemie e tumori: Investiti 120 milioni di euro in terapieSi chiama Città della Speranza perché non bisogna mai smettere di crederci, di impegnarsi, di insistere per una meta più alta. E quella speranza è riposta nella medicina e nella ricerca, in quei dieci ... corrieredelveneto.corriere.it
Trent'anni di Fondazione Sandretto, News from the Near FutureApre il 28 ottobre, in occasione del trentesimo anniversario della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, News from the Near Future, una grande mostra collettiva che celebra trent'anni di impegno nella ... ansa.it