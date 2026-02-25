Sistema Ambiente Un nuovo logo che sa di innovazione

Sistema Ambiente ha presentato un logo rinnovato, scelto per rappresentare meglio il suo impegno verso l’innovazione e la tutela del territorio. La modifica deriva dalla volontà di trasmettere un’immagine più moderna e vicina alle comunità locali. Il nuovo design integra elementi che richiamano la natura e la tecnologia, puntando a rafforzare il messaggio di sostenibilità. La scelta ha coinvolto anche i dipendenti, che hanno partecipato alla fase di realizzazione.

Un logo tutto nuovo con cui Sistema Ambiente vuole esprimere il senso della propria mission improntata su innovazione, sostenibilità e legame con il territorio. Il restyling che nasce dall'esigenza di adottare un segno grafico più attuale, capace di dialogare con i linguaggi contemporanei della comunicazione, mantenendo al centro i valori che guidano da sempre l'azione dell'azienda. L'ispirazione del nuovo marchio trae origine dalla forma circolare di Piazza dell'Anfiteatro, patrimonio architettonico e culturale della città, elemento identitario del tessuto urbano lucchese e simbolo riconoscibile di comunità, continuità e relazione.