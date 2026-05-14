Jorge Martin | Barcellona è una pista difficile per noi Non posso escludere Marquez dalla lotta mondiale

Il fine settimana del Gran Premio di Catalogna 2026 è iniziato oggi al circuito di Montmelò con la tradizionale conferenza stampa dei piloti del giovedì. Tra i protagonisti più attesi c’era Jorge Martin, che ha commentato le proprie sensazioni sulla pista, definendola difficile per lui. Ha inoltre dichiarato di non scartare la possibilità di vedere Marc Marquez in lotta per il titolo mondiale, senza però entrare in dettagli ulteriori. La giornata ha visto anche altri piloti esprimersi sulle sfide in vista della gara.

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Il lungo weekend del Gran Premio di Catalogna 2026 si è aperto quest’oggi al Montmelò per la MotoGP con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui uno dei protagonisti più attesi era sicuramente Jorge Martin. Il pilota spagnolo dell’Aprilia, reduce dalla doppietta di Le Mans, si presenta a Barcellona con l’obiettivo di mantenere uno standard competitivo elevato e provare a superare il compagno di squadra Marco Bezzecchi in vetta alla classifica del Mondiale. “ A Le Mans è stato incredibile fare primi, secondi e terzi. La fiducia cresce di giro in giro, abbiamo fatto degli ulteriori passi avanti grazie ai test di Jerez. Questa però è una pista difficile per noi, anche le KTM potrebbero essere veloci qui. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jorge Martin: “Barcellona è una pista difficile per noi. Non posso escludere Marquez dalla lotta mondiale” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento MotoGP, Jorge Martin: “Barcellona è una pista difficile per noi. Non posso escludere Marquez dalla lotta mondiale”Il lungo weekend del Gran Premio di Catalogna 2026 si è aperto quest’oggi al Montmelò per la MotoGP con la consueta conferenza stampa piloti del... MotoGP, Jorge Martin: “Una gara difficile dalla quale ho estratto qualcosa di positivo”Jorge Martin prova a guardare al bicchiere mezzo pieno dopo aver concluso al quarto posto al termine del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento... Temi più discussi: Bezzecchi si prepara per Barcellona: 'Non vedo l'ora di tornare in pista'; Martin frena gli entusiasmi: Nel 2025 Barcellona difficile per noi - News - MotoGP; Lo strano caso di Jorge Martin: può lasciare Aprilia da campione del mondo…come fece con la Ducati!; La bagarre si sposta a Barcellona: in arrivo una nuova sfida. #MotoGP #CatalanGP Jorge Martin: Sono molto contento di come stanno andando le cose. Barcellona è una pista impegnativa e, soprattutto lo scorso anno, è stata molto difficile per noi. L'obiettivo sarà quindi lavorare per capire quali cambiamenti apportare, x.com MotoGP, Jorge Martin: Barcellona è una pista difficile per noi. Non posso escludere Marquez dalla lotta mondialeIl lungo weekend del Gran Premio di Catalogna 2026 si è aperto quest'oggi al Montmelò per la MotoGP con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, ... oasport.it MotoGp, Martin: Aprilia fantastica, Marc resta in lottaRoma, 14 mag. (askanews) – Jorge Martin promuove l’Aprilia, Marco Bezzecchi elogia il rapporto con Valentino Rossi e Alex Marquez punta a essere protagonista nel weekend di Barcellona. Sono questi alc ... askanews.it