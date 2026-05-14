Il weekend del Gran Premio di Catalogna 2026 è iniziato questa mattina al circuito di Montmelò con la tradizionale conferenza stampa dei piloti del giovedì. Tra i presenti, Jorge Martin ha commentato le difficoltà della pista di Barcellona per la sua squadra, aggiungendo che non può escludere la possibilità di vedere anche Marc Marquez in lotta per il titolo mondiale. La competizione si preannuncia difficile per molti, con i piloti pronti a scendere in pista per le prove ufficiali e le qualifiche.

Il lungo weekend del Gran Premio di Catalogna 2026 si è aperto quest’oggi al Montmelò per la MotoGP con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui uno dei protagonisti più attesi era sicuramente Jorge Martin. Il pilota spagnolo dell’Aprilia, reduce dalla doppietta di Le Mans, si presenta a Barcellona con l’obiettivo di mantenere uno standard competitivo elevato e provare a superare il compagno di squadra Marco Bezzecchi in vetta alla classifica del Mondiale. “ A Le Mans è stato incredibile fare primi, secondi e terzi. La fiducia cresce di giro in giro, abbiamo fatto degli ulteriori passi avanti grazie ai test di Jerez. Questa però è una pista difficile per noi, anche le KTM potrebbero essere veloci qui. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Barcellona è una pista difficile per noi. Non posso escludere Marquez dalla lotta mondiale”

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