Ingegneri l’Ordine conferma per acclamazione Pisano Presidente

Nella mattinata di ieri, si sono concluse ufficialmente le votazioni per la nomina del nuovo presidente dell’Ordine degli ingegneri, con un procedimento che si è svolto sotto la supervisione di un notaio. La scelta è stata ufficializzata con una conferma per acclamazione del candidato che ha ottenuto il maggior consenso tra i membri dell’ente. La sessione si è tenuta senza intoppi, garantendo la regolarità delle operazioni di voto e la trasparenza delle procedure.

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