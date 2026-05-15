Ingegneri l’Ordine conferma per acclamazione Pisano Presidente
Nella mattinata di ieri, si sono concluse ufficialmente le votazioni per la nomina del nuovo presidente dell’Ordine degli ingegneri, con un procedimento che si è svolto sotto la supervisione di un notaio. La scelta è stata ufficializzata con una conferma per acclamazione del candidato che ha ottenuto il maggior consenso tra i membri dell’ente. La sessione si è tenuta senza intoppi, garantendo la regolarità delle operazioni di voto e la trasparenza delle procedure.
Tempo di lettura: 2 minuti Si sono concluse ufficialmente nella mattinata di ieri, sotto la supervisione del notaio dott. Pesiri, le operazioni di spoglio per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell ’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino.?Il responso delle urne è inequivocabile: la categoria ha rinnovato piena fiducia alla leadership dell’ingegnere Pisano, eleggendo in blocco tutti i 15 candidati della sua lista. Un risultato che premia la continuità e la coesione del gruppo nato nel 2022 insieme all’ Ing. Giovanni Acerra e al compianto Ing. Antonio Gerardo Donatiello, garantendo il proseguimento del lavoro svolto dai 10 consiglieri uscenti e accogliendo l’entusiasmo dei 5 nuovi ingressi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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