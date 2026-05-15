Elezioni Ordine Ingegneri Avellino 2026-2030 plebiscito per la squadra guidata dall' ing Antonio Pisano
Nella mattinata di ieri si sono concluse le operazioni di scrutinio per le elezioni dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Avellino, con la supervisione di un notaio. La consultazione ha visto la partecipazione degli iscritti, che hanno scelto la squadra guidata dall’ingegnere Antonio Pisano. I risultati hanno dato un plebiscito di preferenze a questa formazione, che ha ottenuto il rinnovo del Consiglio Direttivo per il mandato 2026-2030.
Si sono concluse nella mattinata di ieri, sotto la supervisione del notaio Pesiri, le operazioni di spoglio per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino. L’esito delle urne consegna un risultato netto e senza precedenti recenti: tutti i 15. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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