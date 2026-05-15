Elezioni Ordine Ingegneri Avellino 2026-2030 plebiscito per la squadra guidata dall' ing Antonio Pisano

Nella mattinata di ieri si sono concluse le operazioni di scrutinio per le elezioni dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Avellino, con la supervisione di un notaio. La consultazione ha visto la partecipazione degli iscritti, che hanno scelto la squadra guidata dall’ingegnere Antonio Pisano. I risultati hanno dato un plebiscito di preferenze a questa formazione, che ha ottenuto il rinnovo del Consiglio Direttivo per il mandato 2026-2030.

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