Ordine degli Ingegneri di Avellino Antonio Pisano lancia la sfida per il 2026-2029 nel segno della continuità e dell’innovazione

In vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino, si sta delineando una proposta programmatica guidata dall’Ing. Antonio Pisano. Il suo obiettivo è portare avanti un percorso che combina continuità e innovazione. La discussione riguarda principalmente le strategie e le priorità da adottare nel prossimo mandato, con un’attenzione particolare alle esigenze della categoria e alle sfide del settore.

In vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino, prende forma la proposta programmatica guidata dall’Ing. Antonio Pisano, già Vice Presidente uscente. Il nuovo gruppo si presenta agli iscritti con l’obiettivo di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Ordine degli Ingegneri, il candidato presidente Verlingieri: “Pronti alla sfida dell’intelligenza artificiale”Tempo di lettura: 3 minutiLa compagine Libera, con alla guida Ivan Verlingieri, il candidato presidente alle prossime elezioni per il quadriennio... Innovazione e sviluppo nella filiera vitivinicola: confronto tra la Regione e l'Ordine degli Agronomi di AvellinoSi è svolto presso la Sede Regione Campania Centro Direzionale Collina Liguorini il seminario formativo dal titolo “Sviluppo e Innovazione nella... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Sicurezza sul Lavoro, focus sulle vibrazioni nei cantieri: ad Avellino il seminario tecnico promosso da Formedil; Mostra itinerante – Terremoti d’Italia. Il rischio sismico tra conoscenza, memoria ed esperienza; Una strada la troviamo sempre: l'Ordine degli Ingegneri di Perugia apre le porte agli studenti; Formazione professionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale: al via il percorso promosso dal Parco Regionale dei Monti Picentini. Ordine degli Ingegneri di Cosenza, svelata la lista di Piergluigi Catanzaro | I NOMIIl nome scelto è 15 duepuntozero. «L’Ordine deve continuare ad essere punto di riferimento autorevole per tutti gli ingegneri del territorio» hanno detto ... cosenzachannel.it Domani un appuntamento importante per gli addetti al settore vitivinicolo, gli esperti dell'ordine degli ingegneri di Avellino si prestano a rispondere alle problematiche di manutenzione delle strutture adebite a cantine, suggerendo soluzioni con progettazione i facebook