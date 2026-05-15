Ingeborg Bachmann nascondersi nella fedeltà alla lingua Traduzione di Gino Chiellino

Ingeborg Bachmann, scrittrice e poetessa austriaca, visse tra il 1926 e il 1973, trascorrendo gli ultimi anni della sua vita a Roma. Sebbene abbia dichiarato di essere a Roma per osservare il mondo, la sua presenza nella città non si inserisce in un percorso di nascondiglio, bensì di scoperta. La sua vita e il suo lavoro sono stati caratterizzati da un profondo legame con la lingua, che ha considerato come un rifugio e un mezzo di espressione.

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“Sono a Roma non per nascondermi ma per vedere il mondo”, avrebbe detto Ingeborg Bachmann (1926 Klagenfurt, Austria – 1973 Roma), ma non certo seguendo quel vedere codificato da Wolfgang Goethe. Il mondo che vede Bachmann vivendo nella “sua terra primogenita” si compone di sensazioni, di colori, di moti d’animo e di speranza per una vita diversa da quella imposta dall’appartenenza alla cultura nativa, anche se resterà fedele alla lingua madre. Le prime tre poesie ricostruiscono in modo emblematico il percorso di un io lirico consapevole di un suo futuro più duro, che lo spinge a un confronto tra Nord e Sud, che sfocia nella sua decisione di affidare la sua esistenza ad una terra primigenia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ingeborg Bachmann, nascondersi nella fedeltà alla lingua (Traduzione di Gino Chiellino) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Erich Fried, una lingua ridotta all’essenziale (traduzione di Gino Chiellino)Insieme a Bertolt Brecht e Alfred Andersch, Erich Fried (Vienna 1921 – Londra 1988) è stato il mio poeta di riferimento da quando l’ho ascoltato per... Tenta di nascondersi in un garage alla vista della polizia: arrestato 39enneIeri la polizia ha tratto in arresto un 39enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze... Ingeborg Bachmann, nascondersi nella fedeltà alla lingua (Traduzione di Gino Chiellino)Sono a Roma non per nascondermi ma per vedere il mondo, avrebbe detto Ingeborg Bachmann (1926 Klagenfurt, Austria – 1973 Roma), ma non certo seguendo quel vedere codificato da Wolfgang Goethe. Il mo ... ilfattoquotidiano.it Ingeborg Bachmann - Journey Into the DesertIngeborg Bachmann è stata la poetessa che ha conquistato il territorio della letteratura in lingua tedesca fino ad allora dominato dai maschi. La troviamo ancora giovane ma già al vertice della sua ... mymovies.it