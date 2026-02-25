Tenta di nascondersi in un garage alla vista della polizia | arrestato 39enne

Ieri la polizia ha tratto in arresto un 39enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti, nel transitare in via Doganella, hanno notato il soggetto a bordo di uno scooter; in quei frangenti, l’uomo, accortosi della presenza dei poliziotti, si è “nascosto” all’interno di un garage nel tentativo di evitare il controllo. Gli agenti, quindi, lo hanno prontamente raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 12 involucri di cocaina del peso di circa 5 grammi e 125 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche:

Vizzolo Predabissi, la polizia bussa alla porta: lui spegne le luci e tenta di nascondersi. Arrestato con mezzo chilo di droga

Fugge alla vista della polizia, caos in centro: arrestato 18enne

Temi più discussi: Tenta di rubare oggetti in un ex monastero, poi si dà alla fuga: arrestato; Furto in appartamento, scappa ma lascia il passaporto in mano ai carabinieri: 24enne in carcere; Vede i carabinieri e getta lo zaino nel bidone dell’immondizia: dentro il carico di cocaina; Tenta il furto in un ex monastero in disuso: ladro sorpreso, inseguito e arrestato.

Tenta di rubare oggetti in un ex monastero, poi si dà alla fuga: arrestatoArrestato ieri mattina a Latina un uomo di 46 anni. A sorprenderlo i carabinieri del posto che hanno trovato il tizio, già noto alle forze dell'ordine, ... h24notizie.com

Allontanato per maltrattamenti, lo scoprono sotto casa della ex: 24enne tenta di nascondersi dietro una colonna ma finisce in carcereProtagonista della vicenda è un 24enne, originario dell'Est Europa e residente nella Bassa Padovana. Il giovane è finito indagato nei mesi scorsi con l'accusa di maltrattamenti sulla ex compagna, con ... ilgazzettino.it

Attenzione! È stato catturato un pericoloso ladro di coccole Ha tentato di nascondersi ma le fusa lo hanno tradito Buona serata dalla fuggitiva Melly e da Noelle #giornatadelgatto #17febbraio #essercisempre x.com

Attenzione! È stato catturato un pericoloso ladro di coccole Ha tentato di nascondersi ma le fusa lo hanno tradito Buona serata dalla fuggitiva Melly e da Noelle #giornatadelgatto #essercisempre #lamiciziaèunacosaseria #PoliziadiStato - facebook.com facebook