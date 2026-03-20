Erich Fried una lingua ridotta all’essenziale traduzione di Gino Chiellino

Erich Fried, nato a Vienna nel 1921 e morto a Londra nel 1988, è stato un poeta di rilievo. La sua poesia si caratterizza per la semplicità e l’essenzialità del linguaggio. Tra i poeti che ha amato, ci sono Bertolt Brecht e Alfred Andersch. L’autore ha iniziato a seguire il suo lavoro fin dal 1977, quando lo ha ascoltato per la prima volta a Gießen.

Insieme a Bertolt Brecht e Alfred Andersch, Erich Fried (Vienna 1921 – Londra 1988) è stato il mio poeta di riferimento da quando l’ho ascoltato per la prima volta a Gießen, nel 1977. Poeta di riferimento perché mi sono sempre potuto fidare della sua lingua. Una lingua ridotta all’essenziale ma scaltra nell’evitare i risucchi della tradizione e i vicoli ciechi dell’auto rappresentazione che hanno determinato tanta poesia europea di fine secolo. In uno dei nostri incontri, dopo una sua serata a Francoforte, non so per quale motivo egli sentì il bisogno di confidare a un suo lettore, qual io ero, che dopo decenni di poesia impegnata si dispiaceva di avere scritto pochissime poesie d’amore per la sua compagna e sull’amore come principio esistenziale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Erich Fried, una lingua ridotta all’essenziale (traduzione di Gino Chiellino) Articoli correlati Operazione d'avanguardia al Meyer, un robot rimuove una cisti dalla lingua di una 17enneUna grossa cisti, posta nella regione più profonda della lingua di una paziente di 17 anni, è stata rimossa grazie all’utilizzo di un robot... Class 125, settant’anni di balli e poi: “ci prendiamo una pausa”. Traduzione: s’è chiuso davveroOh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato sindaco! “E ora?”… Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di...