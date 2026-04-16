Infortunati Juve Kelly e Thuram ci saranno contro il Bologna? Ecco cosa filtra dalla Continassa

Due giocatori infortunati della squadra saranno disponibili per la partita contro il Bologna di domenica sera. La società ha comunicato che Kelly e Thuram sono nelle condizioni di partecipare alla gara, ma ancora non si conosce con certezza la loro presenza effettiva in campo. La decisione definitiva sarà presa nelle prossime ore, in base alle valutazioni dello staff medico. La squadra si prepara quindi ad affrontare la sfida in un momento di incertezza legato agli infortuni.

di Angelo Ciarletta Infortunati Juve, Kelly e Thuram ci saranno contro il Bologna? Ecco cosa filtra sulla loro presenza nel match di domenica sera. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve si avvicina alla sfida contro il Bologna con un’infermeria ancora affollata, ma con segnali di speranza per alcuni elementi chiave. Sono cinque gli indisponibili certi che non prenderanno parte alla gara: Vasilije Adzic, Juan Cabal, Arkadiusz Milik, Mattia Perin e Dusan Vlahovic.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Per Juan Cabal la stagione in bianconero è ufficialmente conclusa a causa di una lesione all’adduttore.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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