Inflazione accelera a febbraio | +1,6% Su il carrello della spesa

A febbraio 2026 l’inflazione ha raggiunto un aumento del 1,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, secondo le stime dell’Istat. Rispetto a gennaio, quando l’indice dei prezzi al consumo era cresciuto dell’1,0%, si registra un incremento più consistente. Questo dato si riflette anche sull’andamento del carrello della spesa, che ha subito un rialzo.

(Adnkronos) – Accelera l'inflazione a febbraio 2026. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice dei prezzi al consumo registra un aumento dell'1,6% su base annua, in crescita rispetto al +1,0% di gennaio. Su base mensile la variazione è pari a +0,8%. A trainare la risalita sono soprattutto i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. In particolare, segnano un forte incremento i servizi di alloggio (+10,3%), i servizi relativi ai trasporti (+3,0%) e gli alimentari non lavorati (+3,6%). Sale anche il cosiddetto 'carrello della spesa': la crescita su base annua passa a +2,2% (da +1,9% di gennaio). L'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, aumenta al +2,4% (dal +1,7%).