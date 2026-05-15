Indonesia nasce il primo panda gigante | Rio debutta davanti al pubblico
In Indonesia è nato il primo panda gigante. Durante gli ultimi controlli veterinari, l'animale si è mostrato attivo e in buona salute. Il debutto pubblico è programmato entro la fine del mese. Il panda, chiamato Rio, ha suscitato interesse tra i visitatori e il personale dello zoo. La nascita rappresenta un evento raro nella regione, dove i panda sono presenti in pochi esemplari. La presentazione al pubblico è attesa con entusiasmo.
(LaPresse) Il primo panda gigante nato in Indonesia si è mostrato vivace e in buona salute durante gli ultimi controlli veterinari effettuati, in vista del debutto pubblico previsto entro la fine del mese. Il cucciolo, chiamato Satrio Wiratama e soprannominato “ Rio ”, è stato sottoposto a verifiche dell’udito e della vista: i veterinari hanno confermato che la sua crescita procede regolarmente. A 169 giorni di vita, Rio pesa già 10 chilogrammi, cammina autonomamente, si arrampica sulla madre e ha iniziato a nutrirsi di germogli di bambù. Gli esperti stanno monitorando attentamente il suo sviluppo per valutare come potrà adattarsi alla presenza del pubblico quando verrà presentato all’Indonesian Safari Park, alle porte della capitale Giacarta. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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