Indonesia nasce il primo panda gigante | Rio debutta davanti al pubblico

In Indonesia è nato il primo panda gigante. Durante gli ultimi controlli veterinari, l'animale si è mostrato attivo e in buona salute. Il debutto pubblico è programmato entro la fine del mese. Il panda, chiamato Rio, ha suscitato interesse tra i visitatori e il personale dello zoo. La nascita rappresenta un evento raro nella regione, dove i panda sono presenti in pochi esemplari. La presentazione al pubblico è attesa con entusiasmo.

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