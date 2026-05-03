Shakira incanta Rio De Janeiro con uno scenografico concerto davanti a un pubblico record di 2 milioni di persone

La cantante colombiana ha tenuto un concerto a Rio de Janeiro davanti a circa 2 milioni di persone, con uno spettacolo che si è svolto su un palco di 1.500 metri quadrati a Copacabana. L’evento ha visto l’uso di luci, laser e droni, creando un palco scenografico. Si tratta di un record storico per la città e per l’artista, che ha attirato un pubblico vasto e variegato.

Un record storico. La cantante Shakira conquista Rio de Janeiro grazie a uno dei concerti più affollati di sempre con 2 milioni di persone radunate a Copacabana. Non è stato solo uno show, ma un evento epocale. Sabato sera, la popstar colombiana ha trasformato la spiaggia più famosa del Brasile in un'immensa arena a cielo aperto, confermandosi un'icona globale capace di unire generazioni e culture. L'evento, gratuito, faceva parte del tour mondiale e segue le orme di esibizioni altrettanto imponenti firmati da Madonna e Lady Gaga negli anni precedenti. Ma stavolta, il primato di pubblico segna un nuovo apice. Una performance spettacolare su un palcoscenico di 1.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Shakira incanta Rio De Janeiro con uno scenografico concerto davanti a un pubblico record di 2 milioni di persone Shakira In Concert: El Dorado World Tour | Full Concert Notizie correlate Concerto di Shakira a Rio de Janeiro "maledetto", morto operaio: 14 giorni prima era stata trovata una bombaUn operaio è morto a Rio de Janeiro, in Brasile, in seguito a un incidente avvenuto durante l’allestimento del palco per il concerto gratuito di... Shakira a Rio: 2 milioni di fan per un record da 130 milioni di euro? Cosa scoprirai Come farà la città a gestire 2 milioni di persone contemporaneamente? Quanto incasserà Rio grazie all'impatto economico di questo... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Brasile, lo show di droni e poi il live: Shakira incanta Copacabana con un mega-concerto gratuito; Spettacolo di droni in apertura del maxi concerto di Shakira a Copacabana. Lo storico concerto di Shakira a Rio de Janeiro. In due milioni sulla spiaggia di CopacabanaUno show dei record, con un palco da 1500 metri quadrati, una passerella di 25 metri orientata verso il pubblico e il grande spettacolo di droni ... rtl.it Shakira, concerto gratis a Rio davanti a 2 milioni di fanShakira ha tenuto un concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro, davanti a circa 2 milioni di fan in delirio nell'ambito del tour mondiale Las Mujeres Ya No Lloran. Prima dello ... tg24.sky.it Shakira ha incantato Rio de Janeiro con un mega-concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana. La regina del pop latino è stata accolta da una fragorosa ovazione da centinaia di migliaia di fan quando è apparsa su un palco di 1.500 metri quadrati, il più gr x.com Rio de Janeiro ha trasformato ancora una volta Copacabana nel più grande palcoscenico del mondo. Shakira si è esibita sabato davanti a due milioni di persone in un concerto gratuito che il sindaco della città ha definito storico e che genererà oltre 130 milio - facebook.com facebook