Indimenticato leader dei Joy Division | One Night tribute to Ian Curtis
This is the way, step inside. Una strada senza ritorno che Ian Curtis, indimenticato leader dei Joy Division, ha fatto sua sin dal principio, concludendo il suo cammino il 18 maggio del 1980, quando decise di togliersi la vita a soli 23 anni. Aveva fatto in tempo, però, a incidere in modo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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