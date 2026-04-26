Joy Division e New Order sono state inserite nella Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland. La decisione è arrivata dopo un lungo percorso di richieste da parte dei fan e delle pressioni di Peter Hook, ex membro delle band. Questo riconoscimento rappresenta un momento importante per i gruppi, che hanno influenzato molti artisti nel corso degli anni. La cerimonia si svolgerà prossimamente, con la partecipazione di alcuni membri storici delle due band.

? Cosa sapere Joy Division e New Order entrano nella Rock and Roll Hall Fame di Cleveland.. Il traguardo arriva dopo anni di pressione esercitata dai fan e da Peter Hook.. La Rock and Roll Hall of Fame ha ufficialmente accolto Joy Division e New Order, un traguardo ottenuto da Peter Hook and the Light dopo tre tentativi e una battaglia durata anni per ottenere il riconoscimento. Il successo della candidatura, portata avanti con determinazione dal bassista originale insieme al suo progetto musicale, arriva dopo un lungo percorso di pressione esterna. Mentre i membri storici dei due gruppi hanno mostrato esitazioni nel sostenere l’iniziativa, la vittoria è stata percepita da Hook come un tributo collettivo alla dedizione dei fan, piuttosto che una celebrazione interna del gruppo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Joy Division e New Order nella Hall of Fame: trionfo dei fan

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