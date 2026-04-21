I Joy Division e i New Order sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame, riconoscendo ufficialmente il loro ruolo nel panorama musicale. Entrambe le band, originarie di Manchester, sono state fondamentali per i generi post punk e dance, avendo influenzato numerosi artisti e stili musicali dagli anni Settanta in poi. La loro inclusione segna un momento importante nella storia delle band che hanno segnato un’epoca.

L’ingresso dei Joy Division e dei New Order nella Rock and Roll Hall of Fame segna un punto di svolta storico per la celebrazione della musica post punk e dance, sancendo il riconoscimento definitivo di due formazioni che hanno ridefinito i canoni sonori dagli anni Settanta in poi. La decisione degli addetti ai lavori di accogliere queste icone rappresenta una vittoria per la memoria musicale, superando le resistenze passate verso le sonorità nate tra gli anni Ottanta e Novanta. Dall’oscurità urbana di Manchester al trionfo sulle piste da ballo. La traiettoria che ha portato questi artisti alla fama mondiale parte dalla desolazione metropolitana di Manchester, dove i Joy Division hanno tracciato un solco indelebile con opere come Unknown Pleasures e Closer.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Joy Division e New Order: dal buio di Manchester alla Rock Hall

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