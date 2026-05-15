Indicazioni nazionali per i licei anche la Storia è letta attraverso le lenti dell’ideologia di estrema destra
Il ministro dell’istruzione ha approvato le nuove indicazioni nazionali per i licei, suscitando polemiche. Tra le materie coinvolte c’è anche la storia, che viene insegnata secondo una prospettiva che molti considerano vicina alle idee dell’estrema destra. La decisione ha sollevato reazioni da parte di studenti, insegnanti e associazioni che contestano un approccio percepito come eccessivamente parziale. La modifica delle linee guida si inserisce in un dibattito più ampio sui contenuti scolastici e la loro interpretazione.
di Luigi Candreva Il Ministro dell’istruzione e del merito, il leghista Valditara, ha licenziato le nuove “indicazioni nazionali per i licei”: dopo aver espulso Spinoza, Schopenhauer, Kierkegaard e Marx, probabilmente il pensatore più influente del XIX secolo, dalla storia della filosofia, non poteva esimersi dal compiere lo stesso disastro nell’insegnamento della Storia. L’intera storia del ‘900 è letta attraverso le lenti dell’ideologia di estrema destra del governo Meloni. Sul piano metodologico, le indicazioni non accolgono i risultati della storiografia più recente e si limitano a una storia politica e militare: nessun accenno alla storia sociale, al movimento operaio, né alla storia dell’emancipazione femminile, di cui non c’è traccia, per non parlare di storia globale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sullo stesso argomento
Nuove Indicazioni Nazionali per i Licei: la Storia arriva “fino ai giorni nostri” ma con un avvertimentoSi è conclusa nei giorni scorsi la fase della bozza delle nuove Indicazioni nazionali per i Licei, il documento che definirà l'impalcatura culturale...
Addio alla geostoria, benvenuta AI: le nuove indicazioni nazionali per i Licei, ecco i programmi del Ministero dell'IstruzioneL'innovazione vuole essere nei programmi, ma soprattutto nell'approccio alle discipline.
Le nuove Indicazioni nazionali per i licei lasciano fuori dei filosofi ritenuti fondamentali da alcuni professori italiani come Massimo Cacciari e Giuseppe Licata. Tra i nomi esclusi ci sono Marx, Spinoza, Fichte e Schelling. Il ministero dell’Istruzione ringrazia e la facebook
La scuola sta cambiando. Sei pronto a guidare il cambiamento? Le Indicazioni Nazionali 2025 non sono solo un aggiornamento normativo: sono un’opportunità per ripensare curricolo, didattica e organizzazione. x.com
Nuove Indicazioni Nazionali per i Licei: l’importanza della lingua parlata e il progetto di ortoepia di un istituto di SeregnoLa bozza delle nuove Indicazioni Nazionali per i percorsi liceali, attualmente in fase di consultazione, introduce una riflessione rilevante per la didattica quotidiana. orizzontescuola.it
Scuola, Marx e Spinoza fuori dai nuovi programmi di filosofia. La lettera di 60 prof: Polpetta avvelenataLe nuove Indicazioni nazionali per i licei lasciano fuori dei filosofi ritenuti fondamentali da alcuni professori italiani come Massimo Cacciari e Giuseppe ... fanpage.it
Passi per l'astronomia amatoriale reddit