Indicazioni nazionali per i licei anche la Storia è letta attraverso le lenti dell’ideologia di estrema destra

Il ministro dell’istruzione ha approvato le nuove indicazioni nazionali per i licei, suscitando polemiche. Tra le materie coinvolte c’è anche la storia, che viene insegnata secondo una prospettiva che molti considerano vicina alle idee dell’estrema destra. La decisione ha sollevato reazioni da parte di studenti, insegnanti e associazioni che contestano un approccio percepito come eccessivamente parziale. La modifica delle linee guida si inserisce in un dibattito più ampio sui contenuti scolastici e la loro interpretazione.

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