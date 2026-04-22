Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato nuove indicazioni nazionali per i Licei, con un focus su approcci aggiornati alle materie scolastiche. Le linee guida, che puntano a modificare i programmi di studio, sono attualmente oggetto di consultazione con il mondo della scuola. L'obiettivo è rivedere i contenuti e le metodologie didattiche, lasciando spazio a nuovi strumenti didattici e a un possibile inserimento dell’intelligenza artificiale nelle attività educative.

L'innovazione vuole essere nei programmi, ma soprattutto nell'approccio alle discipline. In continuità con la scuola del primo ciclo, nei Licei deve essere dedicato ampio spazio all'educazione emotiva e relazionale così come al contrasto di ogni forma di violenza e di discriminazione. Si apre ora la fase di consultazione con il mondo della scuola. Per la prima volta le Indicazioni saranno inviate specificamente anche ai rappresentanti delle Consulte studentesche. Il Ministro le adotterà ufficialmente le linee guida solo al termine del percorso di ascolto della comunità scolastica. Dopo questo periodo ci sarà l'elaborazione dei nuovi libri di testo e la riforma dovrebbe essere in vigore dal 2027.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Addio alla geostoria, benvenuta AI: le nuove indicazioni nazionali per i Licei, ecco i programmi del Ministero dell'Istruzione

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