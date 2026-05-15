È stato richiesto il rinvio a giudizio per l’ex finanziere Pasquale Striano e per l’ex sostituto procuratore. L’indagine riguarda presunte irregolarità legate alla gestione di pratiche legali e finanziarie. Le accuse coinvolgono comportamenti che sarebbero avvenuti nel corso di attività ufficiali e private. La decisione di procedere con il processo è stata presa sulla base di un dossier investigativo che raccoglie elementi a carico dei due. La vicenda si svolge nell’ambito di un procedimento giudiziario ancora in fase preliminare.

Chiesto il processo per l’ex finanziere Pasquale Striano e per l’ex sostituto procuratore della Dnaa Antonio Laudati nell’ambito dell’inchiesta sulla divulgazione di informazioni riservate e sugli accessi abusivi ai sistemi informatici in uso alle forze dell’ordine e alla banca dati della Direzione nazionale antimafia. Nelle scorse ore i pm della procura di Roma hanno depositato al gip la richiesta di rinvio a giudizio per Striano, Laudati e altri indagati mentre hanno stralciato la posizione di uno dei giornalisti coinvolti nell’indagine per il quale verrà chiesta l’archiviazione. Oltre un migliaio gli accessi abusivi contestati nell’avviso... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Indagine dossier, chiesto processo per Laudati e Striano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Accessi abusivi alle banche dati antimafia, chiesto il processo per l’ex finanziere Striano e l’ex pm Laudati

Dossier e report di Equalize, chiesto il processo per Enrico PazzaliLa procura di Milano ha chiesto di processare l'ex presidente della Fondazione Fiera, Enrico Pazzali, per i presunti dossieraggi attraverso la sua...

Indagine dossier, chiesto processo per Laudati e StrianoNell’ambito dell’inchiesta sulla divulgazione di informazioni riservate e sugli accessi abusivi ai sistemi informatici in uso alle forze dell’ordine e alla banca dati della Direzione nazionale antimaf ... msn.com

Caso Equalize, chiesto processo per Pazzali e chiuse indagini su 81La Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, coi pm Francesco De Tommasi e Eugenio Fusco, ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex ... quotidiano.net