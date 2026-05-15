Indagine dossier chiesto processo per Laudati e Striano

Da ilgiornale.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato richiesto il rinvio a giudizio per l’ex finanziere Pasquale Striano e per l’ex sostituto procuratore. L’indagine riguarda presunte irregolarità legate alla gestione di pratiche legali e finanziarie. Le accuse coinvolgono comportamenti che sarebbero avvenuti nel corso di attività ufficiali e private. La decisione di procedere con il processo è stata presa sulla base di un dossier investigativo che raccoglie elementi a carico dei due. La vicenda si svolge nell’ambito di un procedimento giudiziario ancora in fase preliminare.

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Chiesto il processo per l’ex finanziere Pasquale Striano e per l’ex sostituto procuratore della Dnaa Antonio Laudati nell’ambito dell’inchiesta sulla divulgazione di informazioni riservate e sugli accessi abusivi ai sistemi informatici in uso alle forze dell’ordine e alla banca dati della Direzione nazionale antimafia. Nelle scorse ore i pm della procura di Roma hanno depositato al gip la richiesta di rinvio a giudizio per Striano, Laudati e altri indagati mentre hanno stralciato la posizione di uno dei giornalisti coinvolti nell’indagine per il quale verrà chiesta l’archiviazione. Oltre un migliaio gli accessi abusivi contestati nell’avviso... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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