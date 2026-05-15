Accessi abusivi alle banche dati antimafia chiesto il processo per l’ex finanziere Striano e l’ex pm Laudati

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex finanziere e l’ex pubblico ministero coinvolti in un'inchiesta sui presunti accessi non autorizzati alle banche dati antimafia. L’indagine si concentra su sospetti di dossieraggi abusivi e accessi illeciti a informazioni sensibili. Le verifiche sono state condotte negli ultimi mesi, portando alla richiesta di processo per le persone coinvolte. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi organi giudiziari e ha portato a interrogativi sulla gestione delle banche dati.

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Arriva il primo punto fermo dell’indagine sui presunti dossieraggi abusivi. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex finanziere Pasquale Striano e l’ex pm della Dna Antonio Laudati (nella foto) a cui viene contestata una ipotizzata divulgazione di informazioni riservate ottenute attraverso accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell’ordine e della Direzione nazionale antimafia. Contestati oltre mille accessi. Coinvolti anche alcuni giornalisti. La richiesta di processo, depositata nelle scorse ore al gip dai magistrati di piazzale Clodio, riguarda complessivamente una ventina di indagati. Nel procedimento risultano coinvolti anche alcuni giornalisti; per uno di loro la Procura ha disposto lo stralcio della posizione in vista di una richiesta di archiviazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Accessi abusivi alle banche dati antimafia, chiesto il processo per l’ex finanziere Striano e l’ex pm Laudati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Dossier illegali e silenzi: il nodo politico che travolge il grillino De Raho Sullo stesso argomento Vip spiati con accessi abusivi alle banche dati. Decine di arrestiLa Procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di informazioni su cantanti, attori e calciatori messo in piedi da agenti infedeli con la complicità... Inchiesta Squadra Fiore, così agivano i “Neri”: accessi abusivi a banche dati e appalti da 5 milioni di euroSoldi per gli appalti dall’ex numero 2 dei Servizi Giuseppe Del Deo e nomi di copertura sono alcuni dei dettagli emersi dai decreti di perquisizione... Accessi abusivi alle banche dati: tra gli spiati calciatori, attori e imprenditori #14maggio #notizie #napoli x.com Accessi abusivi alle banche dati per spiare i vip, a Napoli arrestato un poliziotto tarantinoL'inchiesta che ha portato a 29 misure cautelari: nel mirino anche Lory Del Santo e Alex Britti. Appartenenti alle forze dell'ordine vendevano le informazioni agli investigatori privati. Obbligo di fi ... lagazzettadelmezzogiorno.it Spionaggio no-stop. Accessi abusivi alle banche dati, nei confronti anche di Lory Del Santo, Alex Britti e i calciatori Júlio César e CordazL'inchiesta della procura di Napoli sui poliziotti infedeli: uno ha lavorato alla Squadra Mobile della Questura. Ecco come operavano gli indagati e a chi venivano rivenduti i dati sensibili. ilcorrieredelgiorno.it