Dossier e report di Equalize chiesto il processo per Enrico Pazzali

La procura di Milano ha richiesto il processo nei confronti di Enrico Pazzali, ex presidente della Fondazione Fiera. La richiesta riguarda presunti dossieraggi compiuti tramite l’agenzia investigativa Equalize. La decisione si basa su un’indagine in corso che coinvolge l’attività dell’agenzia e le azioni dell’ex presidente. La richiesta di rinvio a giudizio rappresenta un passaggio formale nel procedimento legale in atto.

La procura di Milano ha chiesto di processare l'ex presidente della Fondazione Fiera, Enrico Pazzali, per i presunti dossieraggi attraverso la sua agenzia investigativa Equalize. La notizia era nell'aria e attesa in questi giorni. Allo stesso tempo, i pm Francesco De Tommasi ed Eugenio Fusco. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Equalize, chiesto processo per Enrico Pazzali. Chiuse le indagini a carico di 81 personeLa Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex titolare dell’agenzia...

Equalize, la Procura di Milano chiede il processo per Enrico Pazzali. Ottantuno nuovi indagatiMilano, 9 aprile 2026 – Chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali e chiuso un secondo maxi filone di indagini con 81 nuovi indagati.

Argomenti più discussi: Niente maxi sequestro per la Equalize. I giudici: Difficile stabilire la cifra con precisione; Inchiesta spioni, i giudici: La voracità di Pazzali nella richiesta di dossieraggi.

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Sul Foglio di oggi lunga intervista a Enrico Pazzali, ex presidente della Fondazione Fiera Milano, indagato nel caso Equalize: “Se avessi saputo degli accessi abusivi alle banche dati da parte di Gallo e Calamucci li avrei spellati vivi”. Nell'articolo vengono ripo x.com